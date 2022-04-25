Гринев об отсутствии международных турниров: «Нам пообещали другие соревнования — Спартакиаду, Кубок Содружества. Нравится, что нас не бросают»

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Российский пловец Владислав Гринев высказался об отсутствии международных турниров. 

Международная федерация плавания не будет приглашать россиян на соревнования под своей эгидой до конца года.

— Все стадии с этим мы прошли — депрессия, торг…. Теперь уже на стадии принятия. Ничего не поделаешь, нужно выполнять свою работу несмотря ни на что. Нам пообещали другие соревнования — Спартакиаду, Кубок Содружества. Мне очень нравится, что нас не бросают и предлагают альтернативу.

Лайтовой программы по подготовке к чемпионату России точно не было. Сначала готовились дома, потом поехали на сбор с командой Москвы в Кабардинку, в открытый бассейн. Вот приехали, чуть-чуть здесь побыли и стартовали.

— Сколько индивидуальных дистанций плывете в Казани?

— 50, 100, 200 кроль.

— Не было желания попробовать что-то другое?

— Если бы была короткая вода, можно было бы 200 м комплексом попробовать, «дельфин», но здесь длинная вода. Я ведь вообще постоянно в короткой воде тренируюсь, длинная вода — экстремальный вид для меня.

После Олимпиады в сезоне короткой воды много стартовали. В январе я вынужденно отдыхал. Была операция по удалению миндалин: проблемы были уже года два как, но сейчас уже были очень жесткие показания и я решился. Начал тренироваться только в феврале, целый месяц пропустил, – рассказал Гринев. 

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