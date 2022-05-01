Мария Темникова: «После Олимпиады поняла, что ситуация с отбором морально на меня давила. Но решаем не мы, а тренеры, федерация»

Российская пловчиха высказалась о ситуации с отбором на дистанцию 200 м брассом на Олимпиаде в .

Темникова заняла 2-е место на предолимпийском чемпионате России. Шестикратная чемпионка мира стала 3-й и не отобралась на эту дистанцию.

– На Олимпийских играх, возможно, до, и правда, было на меня оказано некое давление... Но к самому старту я подошла в правильном настрое, смогла собраться. Когда я выхожу на старт я головой всегда готова, в полной боевой готовности.

– О каком давлении идет речь? Это связано с многочисленными разговорами после предолимпийского ЧР, когда распределяли кого на какие дистанции определить?

– До меня доходили эти разговоры, конечно. Читала об этом, слышала. Как правило никак не реагировала, старалась об этом не думать.

Но это было обманчивое ощущение, уже после Олимпиады я поняла, что вся эта ситуация морально на меня давила. Было непросто, в какие-то моменты даже обидно. Но в целом отношусь абсолютно спокойно. Было и было. Решаем все равно не мы, а тренеры, федерация. Как будет, так и будет, наше дело тренироваться и выступать, показывать результат.

– Что конкретно обижало? Писали в соцсетях?

– Многие спрашивали, кто достоин плыть, кто не достоин. Но у нас такой спорт, что все решают секунды. Все понятно и прозрачно. Если ничего не менять, то не о чем даже разговаривать.

– С хейтом сталкивались?

– Я особо ничего не смотрела, не читала. Так, разве что кто-то подойдет, обсудит. В интернет не заходила.

– Какие в целом у вас отношения с конкурентками по сборной? С Юлией Ефимовой, с Евгенией Чикуновой и другими девушками в брассе.

– Хорошие, рабочие отношения. У нас очень дружная команда на самом деле, со всеми девушками.

– То есть даже эти истории отбора никак не повлияли на ваши отношения?

– Нет, все профессионально, спокойно относятся к этому. Опять же, споры бесполезны – за нас все решают секунды. А мы все прекрасно друг с другом общаемся. К тому же у нас такая сильная команда, растем потихоньку, – сказала Темникова.

Юлию Ефимову лишили коронной дистанции на Олимпиаде в Токио. Тот случай, когда наш отбор вредит всем