Мария Темникова: «После Олимпиады поняла, что ситуация с отбором морально на меня давила. Но решаем не мы, а тренеры, федерация»

Российская пловчиха Мария Темникова высказалась о ситуации с отбором на дистанцию 200 м брассом на Олимпиаде в Токио.
Темникова заняла 2-е место на предолимпийском чемпионате России. Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова стала 3-й и не отобралась на эту дистанцию.
– На Олимпийских играх, возможно, до, и правда, было на меня оказано некое давление... Но к самому старту я подошла в правильном настрое, смогла собраться. Когда я выхожу на старт я головой всегда готова, в полной боевой готовности.
– О каком давлении идет речь? Это связано с многочисленными разговорами после предолимпийского ЧР, когда распределяли кого на какие дистанции определить?
– До меня доходили эти разговоры, конечно. Читала об этом, слышала. Как правило никак не реагировала, старалась об этом не думать.
Но это было обманчивое ощущение, уже после Олимпиады я поняла, что вся эта ситуация морально на меня давила. Было непросто, в какие-то моменты даже обидно. Но в целом отношусь абсолютно спокойно. Было и было. Решаем все равно не мы, а тренеры, федерация. Как будет, так и будет, наше дело тренироваться и выступать, показывать результат.
– Что конкретно обижало? Писали в соцсетях?
– Многие спрашивали, кто достоин плыть, кто не достоин. Но у нас такой спорт, что все решают секунды. Все понятно и прозрачно. Если ничего не менять, то не о чем даже разговаривать.
– С хейтом сталкивались?
– Я особо ничего не смотрела, не читала. Так, разве что кто-то подойдет, обсудит. В интернет не заходила.
– Какие в целом у вас отношения с конкурентками по сборной? С Юлией Ефимовой, с Евгенией Чикуновой и другими девушками в брассе.
– Хорошие, рабочие отношения. У нас очень дружная команда на самом деле, со всеми девушками.
– То есть даже эти истории отбора никак не повлияли на ваши отношения?
– Нет, все профессионально, спокойно относятся к этому. Опять же, споры бесполезны – за нас все решают секунды. А мы все прекрасно друг с другом общаемся. К тому же у нас такая сильная команда, растем потихоньку, – сказала Темникова.
Юлию Ефимову лишили коронной дистанции на Олимпиаде в Токио. Тот случай, когда наш отбор вредит всем