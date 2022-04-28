Сальников о премиях пловцов на российских турнирах: «Не стоит втягиваться в гонку «кто больше заплатит». У нас нет задачи поразить всех сверхгонорарами»

Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) рассказал о том, какие премии будут выплачиваться российским спортсменам за выступление на внутренних стартах в случае, если их не допустят до международных турниров.

«Я не считаю необходимым оплачивать точно такие же гонорары, которые выплачивают международные федерации за победы на чемпионате мира и втягиваться в такую гонку «кто больше заплатит». Не стоит забывать, что мы соревнуемся внутри страны. У нас нет задачи поразить всех сверхгонорарами.

Думаю, что мы найдем правильную формулу, при которой наши ведущие спортсмены смогли бы реально иметь мотивацию от старта к старту. И до конца этого календарного года», – сказал Сальников.