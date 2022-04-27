Ника Годун: «Быть лучшей в России здорово, но это никому не нужно, пока результат не показывается на мировой арене»

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Российская пловчиха Ника Годун прокомментировала победу на дистанции 100 м брассом на чемпионате России в Казани и высказалась о недопуске россиян к международным стартам.

– Первый титул на 100 м брассом на длинной воде и вообще титул первый на длинной воде на чемпионате России. Готовилась к этим соревнованиям как обычно, после «полтинника» показалось, что скорости не хватает, но выносливости достаточно. Подумала, что смогу реализоваться на «сотне». Или может быть даже на 200 м, хотя к ней мало отношения имеют.

– Все спрашивают про мотивацию и конкуренцию. В женском брассе у нас конкуренции хватает.

– Если все это до конца года (отстранение от стартов на международном уровне – Sports.ru), то да, а так – я не знаю. Мне не 15 лет, мне тяжело говорить: «Можно всю жизнь плавать на чемпионатах России». Нет, для меня это не так.

– Титул взбодрит?

– Понимаете, чемпионаты России ведь прежде всего проводятся, чтобы собрать команду для международных соревнований. Быть лучшей в России здорово, но это никому не нужно, пока (результат) не показывается на мировой арене, – сказала Годун.

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