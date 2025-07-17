Водное поло (жен). Чемпионат мира-2025. 1/8 финала. Италия обыграла Китай, Япония одолела Великобританию, другие результаты

17 июля на ЧМ по водному поло среди женщин прошли матчи 1/8 финала.

Чемпионат мира по водному поло

Сингапур

Женщины

1/8 финала

Италия – Китай – 13:11 (2:0, 4:5, 5:4, 2:2)

Новая Зеландия – Нидерланды – 9:14 (1:3, 2:5, 4:5, 2:1)

Греция – Франция – 23:9 (4:4, 4:3, 8:0, 7:2)

Япония – Великобритания – 23:10 (6:2, 5:2, 5:1, 7:5)

ПРИМЕЧАНИЕ: сборные Австралии, США, Венгрии и Испании вышли в 1/4 финала напрямую, заняв первое место в своих группах.