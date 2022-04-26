Плавание. Чемпионат России. Устинова, Суркова, Жихарев, Степанов одержали победы, другие результаты

В Казани прошел третий день чемпионата России по плаванию.
Чемпионат России по плаванию
Казань
Мужчины
Баттерфляй, 100 м
1. Петр Жихарев – 51,31
2. Андрей Жилкин – 51,62
3. Александр Садовников – 51,83
Вольный стиль, 800 м
1. Александр Степанов – 7.48,19
2. Александр Егоров – 7.54,43
3. Антон Никитин – 7.56,76
Вольный стиль, микст-эстафета, 4х100 м
1. Санкт-Петербург (Александр Щеголев, Дарья Татаринова, Василий Кукушкин, Дарья Устинова) – 3.26,53
2. Новосибирск (Даниил Марков, Арина Суркова, Максим Абловацкий, Дарья Трофимова) – 3.28,07
3. Москва (Михаимл Довгалюк, Анна Комарова, Егор Матюшков, Елизавета Сусорова) – 3.32,23
Женщины
Спина, 200 м
1. Дарья Устинова – 2.11,75
2. Анастасия Кляровская – 2.12,02
3. Рената Гайнуллина – 2.12,72
Вольный стиль, 100 м
1. Арина Суркова – 54,02 секунды
2. Елизавета Клеванович – 54,43
3. Дарья Клепикова – 54,45