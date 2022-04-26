Плавание. Чемпионат России. Устинова, Суркова, Жихарев, Степанов одержали победы, другие результаты

Теги плавание результаты чемпионат России Михаил Довгалюк Дарья Устинова Александр Садовников Елизавета Клеванович Даниил Марков Арина Суркова Анастасия Кляровская Рената Гайнуллина Елизавета Сусорова Дарья Трофимова Дарья Клепикова Водные виды

В Казани прошел третий день чемпионата России по плаванию. 

Чемпионат России по плаванию 

Казань 

Мужчины

Баттерфляй, 100 м

1. Петр Жихарев – 51,31

2. Андрей Жилкин – 51,62 

3. Александр Садовников – 51,83

Вольный стиль, 800 м

1. Александр Степанов – 7.48,19

2. Александр Егоров – 7.54,43

3. Антон Никитин – 7.56,76

Вольный стиль, микст-эстафета, 4х100 м

1. Санкт-Петербург (Александр Щеголев, Дарья Татаринова, Василий Кукушкин, Дарья Устинова) – 3.26,53

2. Новосибирск (Даниил Марков, Арина Суркова, Максим Абловацкий, Дарья Трофимова) – 3.28,07

3. Москва (Михаимл Довгалюк, Анна Комарова, Егор Матюшков, Елизавета Сусорова) – 3.32,23

Женщины

Спина, 200 м

1. Дарья Устинова – 2.11,75

2. Анастасия Кляровская – 2.12,02

3. Рената Гайнуллина – 2.12,72

Вольный стиль, 100 м

1. Арина Суркова – 54,02 секунды

2. Елизавета Клеванович – 54,43

3. Дарья Клепикова – 54,45

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