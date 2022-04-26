Плавание. Чемпионат России. Устинова, Суркова, Жихарев, Степанов одержали победы, другие результаты

В Казани прошел третий день чемпионата России по плаванию.

Чемпионат России по плаванию

Казань

Мужчины

Баттерфляй, 100 м

1. Петр Жихарев – 51,31

2. Андрей Жилкин – 51,62

3. – 51,83

Вольный стиль, 800 м

1. Александр Степанов – 7.48,19

2. Александр Егоров – 7.54,43

3. Антон Никитин – 7.56,76

Вольный стиль, микст-эстафета, 4х100 м

1. Санкт-Петербург (Александр Щеголев, Дарья Татаринова, Василий Кукушкин, Дарья Устинова) – 3.26,53

2. Новосибирск (Даниил Марков, Арина Суркова, Максим Абловацкий, Дарья Трофимова) – 3.28,07

3. Москва (Михаимл Довгалюк, Анна Комарова, Егор Матюшков, Елизавета Сусорова) – 3.32,23

Женщины

Спина, 200 м

1. – 2.11,75

2. Анастасия Кляровская – 2.12,02

3. Рената Гайнуллина – 2.12,72

Вольный стиль, 100 м

1. Арина Суркова – 54,02 секунды

2. Елизавета Клеванович – 54,43

3. Дарья Клепикова – 54,45