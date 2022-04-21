Светлана Колесниченко: «Ни разу не пожалела о решении продолжить карьеру. Наслаждаюсь тем, что я делаю»

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию рассказала, что мотивирует ее продолжать карьеру.

– На самом деле, я до Олимпийских игр говорила тренерам «нет, нет, нет». Они отвечали – «мы тебя знаем».

После Игр самым важным было поговорить с мужем, и когда он сказал «конечно да», все было решено. Но я еще в Токио понимала, что не наплавалась. И в нынешней ситуации о своем решении продолжить карьеру не пожалела ни разу.

– Что мотивирует? Уже есть три олимпийских золота.

– Да, по факту из достижений все есть. Просто наслаждаюсь тем, что я делаю. Выполняю работу, плаваю. Мы без дела не сидим, – сказала Колесниченко.