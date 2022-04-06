Светлана Колесниченко: «Есть цель поехать на Олимпийские игры-2024 в Париж, если все сложится. Еще не наплавалась»

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию рассказала о желании участвовать в Олимпийских играх-2024 в .

«Я не знала, как сложится моя жизнь после Олимпийских игр в Токио, потому что до Игр я говорила тренерам: «Нет, нет, нет, давай на следующий год». Но недолго думая, всего неделю, я сказала, что проплыву. Еще не наплавалась.

Есть цель поехать на Олимпийские игры в Париж, если сложится все. Поэтому, да, я считаю, что сейчас нахожусь в неплохой форме», – сказала Колесниченко.

Также она высказалась об отстранении российских спортсменов от международных стартов.

«У нас все хорошо. Нам удалось выступить на одном этапе Мировой серии по синхронному плаванию. Это здорово. Этап был в онлайн-формате, да. Мы были у себя в бассейне, но мы выступили и выиграли этот этап. Сейчас готовимся к чемпионату России.

Не от нас зависящее обстоятельства так сложились, и, к сожалению, мы не можем выступить на чемпионате мира. Но у нас, поверьте, очень много планов и задач, потому что нам нужно сделать новую программу. На следующий год меняются правила в нашем виде спорта, это будет очень интересно. Поэтому нам нужно во все это погрузиться и хорошо подготовиться», – добавила синхронистка.