Сальников о том, может ли Ефимова выступить на чемпионате России: «Спортсмены, которые сейчас находятся за рубежом, освобождены от участия»

Глава Всероссийской Федерации плавания (ВФП) ответил на вопрос, может ли шестикратная чемпионка мира выступить на чемпионате России.

«Спортсмены, которые в настоящее время находятся за рубежом, освобождены от участия в чемпионате России.

Они могут предоставить свои результаты за определенный период для фиксации во всероссийском рейтинге. Необходимости приезжать сюда сейчас нет.

Такая возможность предоставлена и Ефимовой. Как она ей воспользуется – это ее дело», – сказал Сальников.

Чемпионат России по плаванию пройдет с 24 по 29 апреля в Казани.