Сальников о том, может ли Ефимова выступить на чемпионате России: «Спортсмены, которые сейчас находятся за рубежом, освобождены от участия»

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Глава Всероссийской Федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников ответил на вопрос, может ли шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова выступить на чемпионате России. 

«Спортсмены, которые в настоящее время находятся за рубежом, освобождены от участия в чемпионате России.

Они могут предоставить свои результаты за определенный период для фиксации во всероссийском рейтинге. Необходимости приезжать сюда сейчас нет.

Такая возможность предоставлена и Ефимовой. Как она ей воспользуется – это ее дело», – сказал Сальников.

Чемпионат России по плаванию пройдет с 24 по 29 апреля в Казани.

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