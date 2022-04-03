Сальников о том, может ли Ефимова выступить на чемпионате России: «Спортсмены, которые сейчас находятся за рубежом, освобождены от участия»

Глава Всероссийской Федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников ответил на вопрос, может ли шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова выступить на чемпионате России.
«Спортсмены, которые в настоящее время находятся за рубежом, освобождены от участия в чемпионате России.
Они могут предоставить свои результаты за определенный период для фиксации во всероссийском рейтинге. Необходимости приезжать сюда сейчас нет.
Такая возможность предоставлена и Ефимовой. Как она ей воспользуется – это ее дело», – сказал Сальников.
Чемпионат России по плаванию пройдет с 24 по 29 апреля в Казани.