Шлейхер о популярности: «Были съемки, реклама. Хотя кажется, что внимание привлекала не внешность, а ногти, когда красил их в черный цвет»

Российский прыгун в воду рассказал о том, зачем красил ногти в черный цвет.

— Какая черта вашего характера меньше всего нравится вашему тренеру?

— Я ленивый. Мне всегда хочется сделать на тренировке меньше прыжков. Стараюсь работать не на количество, а на качество. Как-то приучил себя, что хорошо выполнять все прыжки должен с первого раза.

— Вы на протяжении нескольких лет наотрез отказывались общаться с журналистами. Была причина?

— Нет. Просто не хотел никакой публичности. Не было желания. Я и сейчас все это не слишком люблю, но приходится.

— Странно даже слышать такое от человека с модельной внешностью. Вам рекламодатели прохода давать не должны.

— Все это тоже было. Съемки, реклама. Правда, мне до сих пор кажется, что внимание привлекала не моя внешность, а ногти, когда красил их в черный цвет. На Олимпиаде, к слову, тоже с черными прыгал.

— Зачем?

— Просто нравилось. Потом прошло, – сказал Шлейхер.