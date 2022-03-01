FINA отозвала почетный орден организации, врученный Путину в 2014 году

Теги Владимир Путин FINA Политика Водные виды

Международная федерация плавания (FINA) отозвала почетный орден организации, врученный президенту России Владимиру Путину в 2014 году. 

Об этом сообщается на сайте федерации. 

Ранее FINA разрешила российским и белорусским спортсменам соревноваться в нейтральном статусе. Предполагается, что команды не смогут выступать под национальными флагами, также не будут звучать гимны обеих стран.

Тотальная зачистка нашего спорта: МОК потребовал выгнать сборные России со всех крупных турниров – так и происходит

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные