FINA отозвала почетный орден организации, врученный Путину в 2014 году

Международная федерация плавания (FINA) отозвала почетный орден организации, врученный президенту России Владимиру Путину в 2014 году.

Об этом сообщается на сайте федерации.

Ранее FINA разрешила российским и белорусским спортсменам соревноваться в нейтральном статусе. Предполагается, что команды не смогут выступать под национальными флагами, также не будут звучать гимны обеих стран.

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