Синхронистка Влада Чигирева – Путину: «Гагарин открыл для нас космос, а вы открыли спорт для нашей страны, никто до этого не вкладывал столько в спорт, сколько вы»

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева выступила на встрече президента РФ Владимира Путина с победителями Токио-2020 в Кремле.

«Моя речь начнется с того, что орден, которым были награждены сегодня мои сокомандники, назван в честь великого человека – Александра Невского, заступника земли нашей. Иван III – это собиратель земель наших, Петр I – реформатор. Что же объединяет всех этих великих людей вместе и лично с вами? Это верность служению родине.

Я хочу поблагодарить от лица всех спортсменов и всех тренеров лично вас. Только ваша жесткая позиция в отстаивании спорта и наших интересов, прав наших спортсменов на участие в Олимпийских играх помогла нам в честной борьбе отстаивать честь родины. Юрий Гагарин открыл для нас космос, а вы открыли спорт для нашей страны, ведь никто до этого не вкладывал столько в спорт, сколько это делаете вы.

Я хочу, чтобы сегодняшний день навсегда остался в памяти моей семьи – не сочтите за наглость, но я бы хотела, чтобы, с вашего позволения, Вы подписали мне книгу как раз о великом Юрии Гагарине», – обратилась Чигирева к президенту в конце своего выступления.

Наши олимпийцы отсидели 8-дневный карантин перед встречей с Путиным. Как все устроено и что они об этом думают?