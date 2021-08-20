Паралимпиада-2020, 25 августа, все медали дня: у России три золота и бронза в плавании

Сегодня на летней Паралимпиаде-2020 в Токио проходит первый медальный день. У сборной России три золотых и бронзовая медали в плавании.
Олимпийские игры-2020 в Токио
25 августа
Все медали России
Плавание
100 м, баттерфляй, женщины, S14
1. Валерия Шабалина (Россия) – 1.03,59 (мировой рекорд)
2. Пейдж Леонхардт (Австралия) – 1,89
3. Руби Сторм (Австралия) – 2,91
50 м, брасс, мужчины, SB3
1. Роман Жданов (Россия) – 46,49 (мировой рекорд)
2. Мигель Луке (Испания) – 2,59
3. Такаюки Сузуки (Япония) – 2,83
50 м, вольный стиль, женщины, S10
1. Анастасия Гонтарь (Россия) – 27,38
2. Шанталь Зийдервельд (Нидерланды) – 0,04
3. Аурели Ривар (Канада) – 0,73
100 м, спина, мужчины, S2
1. Альберто Абарца (Чили) – 2.00,40
2. Габриэль дос Сантос Араужо (Бразилия) – 2,07
3. Владимир Даниленко (Россия) – 2,34
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