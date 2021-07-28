Климент Колесников: «На 100-метровке где-то накосячил. Ожидал другого результата от себя. Но третье место на Олимпиаде – тоже неплохо»

Российский пловец прокомментировал свой результат на 100-метровке вольным стилем на -2020 (3-е место).

– Вы стартуете с тумбы – и американец значительно впереди. Ваши мысли в этот момент?

– Да никаких. Я знал, что так и будет. Потом по ожиданиям так и вышло: нагнал его к 50 м, а после уже просто не хватило, наверное. Не знаю… Думаю, что где-то накосячил, ошибку где-то сделал. Потому что я ожидал совершенно другой результат от себя. Накануне я все делал как обычно.

Конечно, я немного расстроен, потому что ожидал другого результата от себя. Ничего страшного. Третье место на Олимпиаде – тоже неплохо.

Впереди еще 50 м кроль из личных и эстафеты, может быть.

– Насколько чувствуете себя готовым к 50 м?

– Пока не могу сказать, потому что до этого результаты, которые я показывал, они не претендуют на попадание в призы. Но посмотрим, буду готовиться все равно. Буду плыть, стараться, – сказал Колесников в эфире телеканала .

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