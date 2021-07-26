Олимпиада-2020, 27 июля, все медали дня: дубль Рылова и Колесникова в плавании и другие награды

Сегодня на летней Олимпиаде-2020 в Токио проходит 4-й медальный день, будет разыграно 22 комплекта медалей в 14 видах спорта.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

27 июля

Все медали дня

Триатлон

Женщины

1. Флора Даффи (Бермудские острова)

2. Джорджия Тэйлор-Браун (Великобритания)

3. Кэти Заферес (США)

Плавание

200 м, вольный стиль, мужчины



1. Том Дин (Великобритания)

2. Данкан Скотт (Великобритания)

3. Фернандо Шеффер (Бразилия)

100 м, спина, женщины

1. Кэйли Маккеон (Австралия)

2. Кайли Масс (Канада)

3. Реган Смит (США)

100 м, спина, мужчины

1. Евгений Рылов (Россия)

2. Климент Колесников (Россия)

3. Райан Мерфи (США)

100 м, брасс, женщины

1. Лидия Джейкоби (США)

2. Татьяна Шонмакер (ЮАР)

3. Лилли Кинг (США)

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются