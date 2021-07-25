Олимпиада-2020. Бацарашкина и Черноусов встретятся с Китаем в матче за золото смешанного турнира по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м

Сегодня на летней Олимпиаде-2020 в Токио стрелки разыграют медали в смешанном командном турнире.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Пулевая стрельба

Микст, пистолет пневматический, 10 м

Финал

Цзян Рансинь – Пан Вэй (Китай) – Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов (Россия) – 5.37 мск

Матч за 3-е место

Елена Костевич – Олег Омельчук (Украина) – Зорана Арунович – Дамир Микец (Сербия) – 16:12

Россияне Маргарита Черноусова и Антон Аристархов не прошли квалификацию.

Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника