Олимпиада-2020. Бацарашкина и Черноусов встретятся с Китаем в матче за золото смешанного турнира по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м

Сегодня на летней Олимпиаде-2020 в Токио стрелки разыграют медали в смешанном командном турнире.
Токио, Япония
Пулевая стрельба
Микст, пистолет пневматический, 10 м
Финал
Цзян Рансинь – Пан Вэй (Китай) – Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов (Россия) – 5.37 мск
Матч за 3-е место
Елена Костевич – Олег Омельчук (Украина) – Зорана Арунович – Дамир Микец (Сербия) – 16:12
Россияне Маргарита Черноусова и Антон Аристархов не прошли квалификацию.
Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника