Олимпиада-2020. Бацарашкина и Черноусов встретятся с Китаем в матче за золото смешанного турнира по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м

Теги пулевая стрельба результаты сборная России сборная России жен Олимпиада-2020 Маргарита Черноусова (Ломова) Виталина Бацарашкина Артем Черноусов Антон Аристархов Стрельба

Сегодня на летней Олимпиаде-2020 в Токио стрелки разыграют медали в смешанном командном турнире.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Пулевая стрельба

Микст, пистолет пневматический, 10 м

Финал

Цзян Рансинь – Пан Вэй (Китай) – Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов (Россия) – 5.37 мск

Матч за 3-е место

Елена Костевич – Олег Омельчук (Украина) – Зорана Арунович – Дамир Микец (Сербия) – 16:12

Россияне Маргарита Черноусова и Антон Аристархов не прошли квалификацию.

Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья