Юлия Ефимова: «Такое расписание на Олимпиаде невыгодно не для кого. Кто быстрее проснется с утра, тот и победит»

Российская пловчиха прокомментировала выход в финал Олимпиады-2020 на дистанции 100 м брассом.

«Я посмотрела вчерашнюю сотку, немножко не легла не технику на первом полтиннике. В принципе, было неплохо, но были свои заметки.

Когда ты плывешь, не кажется, что отстаешь – сегодня мне казалось, что я рядышком. Я старалась несильно отпускать. Мне надо было работать свое – я свое сделала, показала достаточно неплохое время по сравнению со вчерашним результатом. У всех с утра было намного хуже, у меня тоже, но не настолько.

Вечером намного легче. Мы вчера очень поздно закончили, только в 11-12 домой пришла. Пока туда-сюда – и уже вставать надо, уже утро. Не знаю, конечно, кто это придумал. Точнее знаю… Это невыгодно не для кого, потому что были бы быстрее результаты, было бы зрелищнее, если бы финалы проходили вечером. А так больше шансов у любого: кто быстрее проснется с утра, тот и победит.

Жалко, что такой год получился. Не хватает стартов, я чувствую неуверенность: когда прыгаешь, немножко не понимаешь, что происходит, что делать. Нет этой накатанности, уверенности. Это единственный минус. А так – все хорошо», – сказала Ефимова в эфире телеканала .