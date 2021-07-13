Юлия Ефимова о том, поплывет ли 200 м в Токио-2020, если ей предложат: «Зависит от того, какие будут условия и как это будет сказано»

Шестикратная чемпионка мира по плаванию сообщила, что не знает, согласится ли плыть 200 м брассом в Токио-2020, если ей предложат.

Спортсменка не отобралась в команду на этой дистанции, уступив Евгении Чикуновой и Марии Темниковой.

«Нет такого слова невозможно, есть слово не хочу. Я не знаю на каких условиях... Зависит от того, какие будут условия и как это будет сказано», – сообщила Ефимова.

Также пловчиха поделилась впечатлениями от картонных кроватей в олимпийской деревне.

«Выглядят они менее прочными, чем являются, потому что я уже спала одну ночь и все нормально. Перед вылетом я видела, что показывали про эти кровати, что они картонные.

Но когда приехала, то сразу плюхнулась и подумала, что нужно быть немного аккуратнее», – сказала Ефимова в эфире «Матч ТВ».

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Антисекс-кровати из картона, меню на 700 блюд, алкоголь можно, но только в одиночку в номере – так устроена олимпийская деревня Токио