«Филадельфия» приобрела эдж-рашера Джейлена Филлипса у «Майами»

«Филадельфия Иглс» и «Майами Долфинс» объявили об обмене, по которому эдж-рашер Джейлен Филлипс переходит в клуб из Пенсильвании.

Взамен «Майами» получил право выбора в третьем раунде драфта-2026. Филлипс уже работал с нынешним координатором защиты «Иглс» Виком Фанджо, когда тот возглавлял оборону «Долфинс» в 2023 году.

В сезоне-2023 Филлипс набрал 6,5 сэка в восьми матчах, прежде чем получил разрыв ахиллова сухожилия. В прошлом году он порвал крестообразную связку, а в нынешнем успел сделать три сэка, сыграв во всех матчах.

«Это та часть бизнеса, которую я терпеть не могу — говорить игроку „прощай“. Я понимаю, что это обмен, и мы получили компенсацию, понимаю ее ценность. Но никто не хочет терять хорошего игрока», — сказал главный тренер «Майами» Майк Макдэниел на пресс-конференции.

Ранее «Филадельфия» также обменяла к себе корнербеков Джаира Александра и Майкла Картера. Дедлайн на обмены в НФЛ истекает сегодня в полночь.