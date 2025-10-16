Бывший игрок «Джетс» Ник Мэнголд обратился к фанатам в соцсетях в поисках донора почки

Бывший игрок «Джетс» Ник Мэнголд обратился к фанатам в поисках донора почки.

41-летний Мэнголд опубликовал пост в соцсетях, в котором сообщил, что страдает хронической болезнью почек, и что ему требуется пересадка.

«К сожалению, у меня нет родственников, которые могли бы стать донорами, поэтому я обращаюсь к вам, нашим болельщикам «Нью-Йорк Джетс» и «Огайо Стэйт». Мне нужен донор почки с первой группой крови.

Эта ситуация напомнила мне, как мне повезло, что у меня есть такая замечательная семья, друзья и сообщество.

Хотя это был тяжелый период, я сохраняю позитивный настрой и концентрируюсь на пути к будущему. Я с нетерпением жду лучших дней и скорого возвращения в полную силу. Увидимся со всеми вами на стадионе MetLife совсем скоро», – написал Мэнголд.

В комментариях к посту уже нашлись люди, которые предложили свои кандидатуры на донорство.

Мэнголд выбран «Нью-Йорк Джетс » в первом раунде драфта-2096 под 29 номером. Он отыграл за команду 11 сезонов.