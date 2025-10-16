0

Бывший игрок «Джетс» Ник Мэнголд обратился к фанатам в соцсетях в поисках донора почки

Бывший игрок «Джетс» Ник Мэнголд обратился к фанатам в поисках донора почки.

41-летний Мэнголд опубликовал пост в соцсетях, в котором сообщил, что страдает хронической болезнью почек, и что ему требуется пересадка.

«К сожалению, у меня нет родственников, которые могли бы стать донорами, поэтому я обращаюсь к вам, нашим болельщикам «Нью-Йорк Джетс» и «Огайо Стэйт». Мне нужен донор почки с первой группой крови.

Эта ситуация напомнила мне, как мне повезло, что у меня есть такая замечательная семья, друзья и сообщество.

Хотя это был тяжелый период, я сохраняю позитивный настрой и концентрируюсь на пути к будущему. Я с нетерпением жду лучших дней и скорого возвращения в полную силу. Увидимся со всеми вами на стадионе MetLife совсем скоро», – написал Мэнголд.

В комментариях к посту уже нашлись люди, которые предложили свои кандидатуры на донорство.

Мэнголд выбран «Нью-Йорк Джетс» в первом раунде драфта-2096 под 29 номером. Он отыграл за команду 11 сезонов.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Si.com
logoНью-Йорк Джетс
Ник Мэнголд
logoНФЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НФЛ. 7-я неделя. «Цинциннати» сыграет с «Питтсбургом», «Канзас-Сити» встретится с «Лас-Вегасом», другие матчи
4сегодня, 06:15
НФЛ. 6-я неделя. «Атланта» сыграла с «Баффало», «Вашингтон» против «Чикаго» и другие результаты
8014 октября, 05:45
НФЛ. 5-я неделя. «Сиэтл» встретился с «Тампа-Бэй», «Джексонвилл» сыграл с «Канзас-Сити» и другие результаты
1357 октября, 05:45
Главные новости
НФЛ. 7-я неделя. «Цинциннати» сыграет с «Питтсбургом», «Канзас-Сити» встретится с «Лас-Вегасом», другие матчи
4сегодня, 06:15
НФЛ. 6-я неделя. «Атланта» сыграла с «Баффало», «Вашингтон» против «Чикаго» и другие результаты
8014 октября, 05:45
Фильм о первом футболисте с синдромом Дауна снимут в Голливуде
28 октября, 13:07
«Цинциннати» договорился об обмене Джо Флакко из «Кливленда»
7 октября, 17:57
НФЛ. 5-я неделя. «Сиэтл» встретился с «Тампа-Бэй», «Джексонвилл» сыграл с «Канзас-Сити» и другие результаты
1357 октября, 05:45
НФЛ. 4-я неделя. «Майами» сыграли с «Джетс», «Денвер» встретился с «Цинциннати» и другие результаты
12830 сентября, 06:13
Квотербек «Питтсбурга» Скайлер Томпсон подвергся нападению и ограблению в Дублине
129 сентября, 10:22
Малик Нейберс порвал крестообразные связки колена и выбыл до конца сезона
129 сентября, 08:04
В перерыве Супербоула LX выступит пуэрториканский рэпер Бэд Банни
129 сентября, 06:56
Координатору защиты «Пэтриотс» диагностировали рак простаты
27 сентября, 19:40
Ко всем новостям
Последние новости
Племянник Кобе Брайанта продолжит футбольную карьеру в университете Орегона
20 июня, 16:43
Вице-спикер Госдумы Даванков: «Наши флагболистки покупают инвентарь и ездят на соревнования за свой счет, берут кредиты. Договорились, что поможем команде»
20 мая, 14:09
«Филадельфия» отказалась от опции пятого года по контракту Кеньона Грина
2 мая, 10:17
«Джегуарс» подписали Эммануэла Огба на один год за $5 млн
28 апреля, 11:04
Майкл Гэллап собирается возобновить карьеру в 2025 году
8 марта, 15:42
Джейсон Келси: «Мой брат уже знает, продолжит ли карьеру»
24 февраля, 17:46
В честь Сейкуона Баркли назвали новорожденного пингвина
22 февраля, 15:03
«Цинциннати» отчислил ди-тэкла Шелдона Рэнкинса
22 февраля, 12:42
«Нью-Орлеан» назначил Брэндона Стейли координатором защиты
222 февраля, 08:22
Дэриус Слэй может покинуть «Филадельфию» по финансовым причинам
21 февраля, 16:01