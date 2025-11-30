НФЛ. 13-я неделя. «Индианаполис» сыграет с «Хьюстоном», «Тампа-Бэй» против «Аризоны», другие матчи
С 27 ноября по 2 декабря пройдут матчи 13-й недели регулярного чемпионата НФЛ.
Национальная футбольная лига (НФЛ)
Регулярный чемпионат
13-я неделя
27 ноября
Детройт – Грин-Бэй – 24:31 (0:3, 14:14, 7:14, 3:0)
Лидеры в нападении:
Пас: Джаред Гофф (ДЕТ) — 20/26, 256 ярдов, 2 тд; Джордан Лав (ГБ) — 18/30, 234 ярда, 4 тд
Вынос: Джамир Гиббс (ДЕТ) — 20 попыток, 68 ярдов; Джош Джейкобс (ГБ) — 17 попыток, 83 ярда
Прием: Джеймсон Уильямс (ДЕТ) — 7 приемов, 144 ярда, 1 тд; Донтейвион Уикс (ГБ) — 6 приемов, 94 ярда, 2 тд
28 ноября
Даллас – Канзас-Сити – 31:28 (7:14, 10:0, 3:0, 11:14)
Лидеры в нападении:
Пас: Дак Прескотт (ДАЛ) — 27/39, 320 ярдов, 2 тд, 1 перехват; Патрик Махоумс (КС) — 23/34, 261 ярд, 4 тд
Вынос: Джавонтей Уильямс (ДАЛ) — 17 попыток, 59 ярдов; Карим Хант (КС) — 14 попыток, 58 ярдов
Прием: Сиди Лэмб (ДАЛ) — 7 приемов, 112 ярдов, 1 тд; Раши Райс (КС) — 8 приемов, 92 ярда, 2 тд
Балтимор – Цинциннати – 14:32 (7:3, 0:9, 7:14, 0:6)
Лидеры в нападении:
Пас: Ламар Джексон (БАЛ) — 17/32, 246 ярдов, 1 перехват; Джо Бурроу (ЦИН) — 24/46, 261 ярд, 2 тд
Вынос: Деррик Хенри (БАЛ) — 10 попыток, 60 ярдов, 1 тд; Чейз Браун (ЦИН) — 15 попыток, 78 ярдов
Прием: Айзея Лайкли (БАЛ) — 5 приемов, 95 ярдов; Джамарр Чейз (ЦИН) — 7 приемов, 110 ярдов
Филадельфия – Чикаго – 15:24 (0:7, 3:3, 6:0, 6:14)
Лидеры в нападении:
Пас: Джейлен Хертс (ФИЛ) — 19/34, 230 ярдов, 2 тд, 1 перехват; Кейлеб Уильямс (ЧИК) — 17/36, 154 ярда, 1 тд, 1 перехват
Вынос: Сейкуон Баркли (ФИЛ) — 13 попыток, 56 ярдов; Кайл Монангай (ЧИК) — 22 попытки, 130 ярдов, 1 тд
Прием: Эй Джей Браун (ФИЛ) — 10 приемов, 132 ярда, 2 тд; Коул Кмет (ЧИК) — 3 приема, 36 ярдов, 1 тд
30 ноября
Индианаполис – Хьюстон – 21.00
Каролина – Лос-Анджелес Рэмс – 21.00
Кливленд – Сан-Франциско – 21.00
Майами – Нью-Орлеан – 21.00
Нью-Йорк Джетс – Атланта – 21.00
Теннесси – Джексонвилл – 21.00
1 декабря
Лос-Анджелес Чарджерс – Лас-Вегас – 0.25
2 декабря
Нью-Ингленд – Нью-Йорк Джайентс – 4.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.