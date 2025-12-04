Квотербек «Нью-Ингленда» Дрейк Мэй попал в число лучших игроков 13-го тура НФЛ

НФЛ вручила индивидуальные награды по итогам 13-го тура регулярного сезона.

Лучшим игроком нападения в Американской конференции стал квотербек «Нью-Ингленд Пэтриотс» Дрейк Мэй. В матче против «Нью-Йорк Джайентс» (33:15) он реализовал 24 из 31 передачи на 282 ярда с двумя тачдаунами без перехватов.

В Национальной конференции был отмечен квотербек «Грин-Бэй Пэкерс» Джордан Лав. В игре против «Детройт Лайонсс» (31:24) разыгрывающий «Пэкерс» реализовал 18 из 30 передач на 234 ярда с четырьмя тачдаунами без перехватов.

В защите лучшими стали корнербек «Баффало Биллс» Кристиан Бенфорд и лайнбекер «Сиэтл Сихокс» Эрнест Джонс. Бенфорд сделал два захвата, перехват и подобрал фамбл, который вернул в зачетную зону соперника в игре против «Питтсбург Стилерс» (26:7). Джонс оформил два перехвата, один из которых вернул в зачетку, а также сделал 12 захватов и сбил две передачи в матче против «Миннесота Вайкингс» (26:0).

Лучшим игроком спецбригад в АФК был признан кикер «Цинциннати Бенгалс» Эндрю Макфирсон. Он реализовал шесть из шести филд-голов и два экстра-пойнта, набрав суммарные 20 очков в матче против «Балтимор Рейвенс» (32:14).

В НФК лучшим игроком спецбригад был назван пантер «Тампа-Бэй Бакканирс» Райли Диксон, пробивший пять пантов со средним расстоянием 46,8 ярда. Из пяти пантов три были зафиксированы внутри 20-ярдовой линии, два — внутри 10-ярдовой линии, что помогло команде обыграть «Аризона Кардиналс» (20:17).