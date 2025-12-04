Матч «Канзас-Сити» — «Даллас» на День благодарения установил рекорд телезрительской аудитории в США

Игра между «Канзас-Сити Чифс» и «Даллас Каубойс» на День благодарения собрала 57,23 млн зрителей — это рекорд для регулярного сезона НФЛ.

Встречу, завершившуюся победой «Далласа» со счетом 31:28, смотрели 57,23 млн человек, что на 36% больше предыдущего достижения (42,059 млн в матче «Нью-Йорк Джайентс» и «Даллас Каубойс» на День благодарения 2022 года). Пиковая аудитория достигла 61,357 млн зрителей в промежутке с 19:45 до 20:00 по восточному времени. Также эта игра стала самой просматриваемой трансляцией регулярного сезона на Paramount+.

Позже стало известно, что и другие игры четверга установили собственные рекорды. FOX сообщил о 47,7 млн зрителей в матче «Грин-Бэй Пэкерс» и «Детройт Лайонс» — это лучший результат для регулярного сезона на канале. Пиковый интерес составил 57,957 млн зрителей с 16:00 до 16:15 по восточному времени.

Заключительная игра праздничного вечера тоже отметилась рекордом: за возвращением Джо Бурроу и победой «Цинциннати Бенгалс» над «Балтимор Рейвенс» следили 28,4 млн зрителей на NBC, Peacock и Telemundo. По данным NBC, это лучший показатель для позднего матча на День благодарения в истории НФЛ.