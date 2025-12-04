Билл Беличик и Роберт Крафт вошли в число финалистов на включение в Зал славы НФЛ

Зал славы профессионального футбола объявил пятерых финалистов на включение в выпуск 2026 года. В их числе — владелец «Нью-Ингленд Пэтриотс» Роберт Крафт (категория «функционер») и бывший главный тренер «Пэтриотс» Билл Беличик (категория «тренер»).

Для включения требуется поддержка не менее 80% голосов комитета. Голосование пройдет на ежегодном заседании в преддверии Супербоула LX. Каждый член комитета может выбрать только трех кандидатов, и максимум три финалиста попадут в выпуск 2026 года.

Крафт возглавляет клуб с 1994 года: за этот период «Пэтриотс» шесть раз выигрывали Супербоул и еще четыре раза уступили в финальной игре. Он был ключевой фигурой в вопросе сохранения клуба в Новой Англии, оплатил строительство стадиона «Джиллетт» и много лет работал в различных комитетах владельцев.

Беличик начал карьеру в НФЛ в 1975 году и шесть раз выигрывал Супербоул в роли главного тренера «Нью-Ингленда». В регулярных сезонах он одержал 333 победы при 178 поражениях, что является вторым результатом в истории лиги. Он также выиграл 31 матч плей-офф и входит в состав символической команды NFL 100.