Бен Ротлисбергер: «Майку Томлину было бы полезно покинуть «Питтсбург» и начать с чистого листа»

Бывший квотербек «Питтсбург Стилерс» Бен Ротлисбергер заявил в подкасте, что клубу и главному тренеру Майку Томлину было бы полезно расстаться. По словам Ротлисбергера, разговоры о возможной «генеральной уборке» в клубе звучат все чаще, и расставание может оказаться лучшим вариантом для обеих сторон.

Ротлисбергер подчеркнул, что уважает Томлина, но не исключает, что тренеру был бы полезен старт с чистого листа — в том числе на уровне студенческого футбола. Он отметил, что Томлин мог бы успешно работать в университете Пенсильвании благодаря умению рекрутировать игроков. При этом Ротлисбергер не призвал владельцев увольнять тренера, а предложил провести откровенный разговор о будущем.

Он напомнил, что «Питтсбург» редко меняет тренеров: с 1969 года у клуба было только три наставника — Чак Нолл, Билл Кауэр и Томлин.

Ротлисбергер сравнил возможное расставание с примером «Филадельфии» и Энди Рида: после ухода тренер и клуб добились успехов раздельно. Он предположил, что Томлин также мог бы добиться новых достижений в другом месте.