«Балтимор» продлил контракт с Марком Эндрюсом на три года и $39,3 млн

«Балтимор Рейвенс» продлили контракт с тайт-эндом Марком Эндрюсом на три года и $39,3 млн, из которых $26 млн гарантированы.

У Эндрюса оставался последний год по четырехлетнему контракту на $56 млн, подписанному перед сезоном 2021 года. Истекающий контракт регулярно становился причиной обсуждений в прессе: Эндрюса рассматривали как кандидата на обмен или отчисление, особенно на фоне неудачного старта «Балтимора» в сезоне 2025 года.

За восемь сезонов тайт-энд совершил 473 приема, набрал 5862 ярда и сделал 56 тачдаунов на приеме. Он трижды попадал в Матч звезд и один раз — в символическую сборную сезона. Выбранный «Балтимором» в третьем раунде драфта 2018 года игрок, скорее всего, завершит карьеру в том же клубе.

Будущее другого тайт-энда, Айзеи Лайкли, чей контракт подходит к концу, пока не определено.