«Денвер» продлил контракт с ди-тэклом Малкольмом Роучем на три года

«Денвер Бронкос» подписали новое соглашение с тэклом защиты Малкольмом Роучем. По данным NFL Media, сумма трехлетнего контракта может составить до $29,25 млн, из которых $14 млн гарантированы.

У 27-летнего Роуча оставался последний год по двухлетнему контракту, подписанному в межсезонье 2024 года. В составе «Бронкос» он провел 23 матча и сделал 4,5 сэка.

Роуч начал карьеру в 2020 году как незадрафтованный свободный агент в «Нью-Орлеан Сейнтс» под руководством Шона Пейтона. За 64 матча в карьере (7 из них — в старте) он набрал 5,5 сэка, 12 захватов с потерей ярдов и 18 ударов по квотербеку.