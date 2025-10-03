6

НФЛ. 5-я неделя. «Рэмс» сыграли с «Сан-Франциско», «Сиэтл» встретится с «Тампа-Бэй» и другие матчи

С 3 по 7 октября проходят матчи пятой недели регулярного чемпионата НФЛ.

Национальная футбольная лига (НФЛ)

Регулярный чемпионат

5-я неделя

3 октября

Лос-Анджелес РэмсСан-Франциско – 23:26 (0:7, 7:10, 7:3, 9:3, 0:3)

Ход матча:

  • Ч1. Тачдаун СФ. TE Джейк Тонгес на приеме от QB Мака Джонса (+1 K Эдди Пиньейро) (0:7)

  • Ч2. Тачдаун СФ. RB Кристиан Маккэффри на приеме от QB Мака Джонса (+1 K Эдди Пиньейро) (0:14)

  • Ч2. Тачдаун ЛАР. RB Кайрен Уильямс на приеме от QB Мэттью Стэффорда (+1 K Джошуа Карти) (7:14)

  • Ч2. Филд-гол СФ. K Эдди Пиньейро (7:17)

  • Ч3. Филд-гол СФ. K Эдди Пиньейро (7:20)

  • Ч3. Тачдаун ЛАР. WR Пука Накуа на приеме от QB Мэттью Стэффорда (+1 K Джошуа Карти) (14:20)

  • Ч4. Тачдаун ЛАР. RB Кайрен Уильямс на приеме от QB Мэттью Стэффорда (х) (20:20)

  • Ч4. Филд-гол СФ. K Эдди Пиньейро (20:23)

  • Ч4. Филд-гол ЛАР. K Джошуа Карти (23:23)

  • ОТ. Филд-гол СФ. K Эдди Пиньейро (23:26)

Лидеры в нападении:

  • Пас: Мэттью Стэффорд (ЛАР) — 30/47, 389 ярдов, 3 тд; Мак Джонс (СФ) — 33/49, 342 ярда, 2 тд

  • Вынос: Кайрен Уильямс (ЛАР) — 14 попыток, 65 ярдов; Кристиан Маккэффри (СФ) — 22 попытки, 57 ярдов

  • Прием: Давантей Адамс (ЛАР) — 5 приемов, 88 ярдов; Кендрик Борн (СФ) — 10 приемов, 142 ярда

5 октября

КливлендМиннесота – 16.30

БалтиморХьюстон – 20.00

КаролинаМайами – 20.00

ИндианаполисЛас-Вегас – 20.00

Нью-ОрлеанНью-Йорк Джайентс – 20.00

Нью-Йорк ДжетсДаллас – 20.00

ФиладельфияДенвер – 20.00

АризонаТеннесси – 23.05

СиэтлТампа-Бэй – 23.05

ЦинциннатиДетройт – 23.25

Лос-Анджелес ЧарджерсВашингтон – 23.25

6 октября

БаффалоНью-Ингленд – 3.20

7 октября

ДжексонвиллКанзас-Сити – 3.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Восток АФК

  1. Баффало 4–0 (+43)

  2. Нью-Ингленд 2–2 (+21)

  3. Майами 1–3 (–35)

  4. Нью-Йорк Джетс 0–4 (–30)

Север АФК

  1. Питтсбург 3–1 (–2)

  2. Цинциннати 2–2 (–58)

  3. Балтимор 1–3 (–2)

  4. Кливленд 1–3 (–46)

Юг АФК

  1. Индианаполис 3–1 (+40)

  2. Джексонвилл 3–1 (+24)

  3. Хьюстон 1–3 (+13)

  4. Теннесси 0–4 (–69)

Запад АФК

  1. Лос-Анджелес Чарджерс 3–1 (+17)

  2. Канзас-Сити 2–2 (+21)

  3. Денвер 2–2 (+29)

  4. Лас-Вегас 1–3 (–22)

Восток НФК

  1. Филадельфия 4–0 (+20)

  2. Вашингтон 2–2 (+16)

  3. Даллас 1–2–1 (–18)

  4. Нью-Йорк Джайентс 1–3 (–28)

Север НФК

  1. Детройт 3–1 (+49)

  2. Грин-Бэй 2–1–1 (+20)

  3. Миннесота 2–2 (+22)

  4. Чикаго 2–2 (–16)

Юг НФК

  1. Тампа-Бэй 3–1 (0)

  2. Атланта 2–2 (–10)

  3. Каролина 1–3 (–20)

  4. Нью-Орлеан 0–4 (–55)

Запад НФК

  1. Сан-Франциско 4–1 (+8)

  2. Сиэтл 3–1 (+44)

  3. Лос-Анджелес Рэмс 3–2 (+16)

  4. Аризона 2–2 (+8)

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
