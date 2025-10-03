НФЛ. 5-я неделя. «Рэмс» сыграли с «Сан-Франциско», «Сиэтл» встретится с «Тампа-Бэй» и другие матчи
Национальная футбольная лига (НФЛ)
Регулярный чемпионат
5-я неделя
3 октября
Лос-Анджелес Рэмс – Сан-Франциско – 23:26 (0:7, 7:10, 7:3, 9:3, 0:3)
Ход матча:
Ч1. Тачдаун СФ. TE Джейк Тонгес на приеме от QB Мака Джонса (+1 K Эдди Пиньейро) (0:7)
Ч2. Тачдаун СФ. RB Кристиан Маккэффри на приеме от QB Мака Джонса (+1 K Эдди Пиньейро) (0:14)
Ч2. Тачдаун ЛАР. RB Кайрен Уильямс на приеме от QB Мэттью Стэффорда (+1 K Джошуа Карти) (7:14)
Ч2. Филд-гол СФ. K Эдди Пиньейро (7:17)
Ч3. Филд-гол СФ. K Эдди Пиньейро (7:20)
Ч3. Тачдаун ЛАР. WR Пука Накуа на приеме от QB Мэттью Стэффорда (+1 K Джошуа Карти) (14:20)
Ч4. Тачдаун ЛАР. RB Кайрен Уильямс на приеме от QB Мэттью Стэффорда (х) (20:20)
Ч4. Филд-гол СФ. K Эдди Пиньейро (20:23)
Ч4. Филд-гол ЛАР. K Джошуа Карти (23:23)
ОТ. Филд-гол СФ. K Эдди Пиньейро (23:26)
Лидеры в нападении:
Пас: Мэттью Стэффорд (ЛАР) — 30/47, 389 ярдов, 3 тд; Мак Джонс (СФ) — 33/49, 342 ярда, 2 тд
Вынос: Кайрен Уильямс (ЛАР) — 14 попыток, 65 ярдов; Кристиан Маккэффри (СФ) — 22 попытки, 57 ярдов
Прием: Давантей Адамс (ЛАР) — 5 приемов, 88 ярдов; Кендрик Борн (СФ) — 10 приемов, 142 ярда
5 октября
Индианаполис – Лас-Вегас – 20.00
Нью-Орлеан – Нью-Йорк Джайентс – 20.00
Нью-Йорк Джетс – Даллас – 20.00
Филадельфия – Денвер – 20.00
Цинциннати – Детройт – 23.25
Лос-Анджелес Чарджерс – Вашингтон – 23.25
6 октября
Баффало – Нью-Ингленд – 3.20
7 октября
Джексонвилл – Канзас-Сити – 3.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Восток АФК
Баффало 4–0 (+43)
Нью-Ингленд 2–2 (+21)
Майами 1–3 (–35)
Нью-Йорк Джетс 0–4 (–30)
Север АФК
Питтсбург 3–1 (–2)
Цинциннати 2–2 (–58)
Балтимор 1–3 (–2)
Кливленд 1–3 (–46)
Юг АФК
Индианаполис 3–1 (+40)
Джексонвилл 3–1 (+24)
Хьюстон 1–3 (+13)
Теннесси 0–4 (–69)
Запад АФК
Лос-Анджелес Чарджерс 3–1 (+17)
Канзас-Сити 2–2 (+21)
Денвер 2–2 (+29)
Лас-Вегас 1–3 (–22)
Восток НФК
Филадельфия 4–0 (+20)
Вашингтон 2–2 (+16)
Даллас 1–2–1 (–18)
Нью-Йорк Джайентс 1–3 (–28)
Север НФК
Детройт 3–1 (+49)
Грин-Бэй 2–1–1 (+20)
Миннесота 2–2 (+22)
Чикаго 2–2 (–16)
Юг НФК
Тампа-Бэй 3–1 (0)
Атланта 2–2 (–10)
Каролина 1–3 (–20)
Нью-Орлеан 0–4 (–55)
Запад НФК
Сан-Франциско 4–1 (+8)
Сиэтл 3–1 (+44)
Лос-Анджелес Рэмс 3–2 (+16)
Аризона 2–2 (+8)