0

НФЛ. 6-я неделя. «Нью-Йорк Джайентс» сыграют с «Филадельфией», «Балтимор» против «Лос-Анджелес Рэмс» и другие матчи

10 октября стартуют матчи шестой недели регулярного чемпионата НФЛ.

Национальная футбольная лига (НФЛ)

Регулярный чемпионат

6-я неделя

10 октября

Нью-Йорк ДжайентсФиладельфия – 03.15

12 октября

Нью-Йорк ДжетсДенвер – 16.30

БалтиморЛос-Анджелес Рэмс – 20.00

ДжексонвиллСиэтл – 20.00

ИндианаполисАризона – 20.00

Каролина – Даллас – 20.00

МайамиЛос-Анджелес Чарджерс – 20.00

Нью-ОрлеанНью-Ингленд – 20.00

Питтсбург – Кливленд – 20.00

Лас-ВегасТеннесси – 23.05

Грин-Бэй – Цинциннати – 23.25

Тампа-БэйСан-Франциско – 23.25

13 октября

Канзас-СитиДетройт – 03.25

14 октября

Атланта – Баффало – 02.15

ВашингтонЧикаго – 03.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Восток АФК

  1. Баффало 4–1 (+40)

  2. Нью-Ингленд 3–2 (+24)

  3. Майами 1–4 (–38)

  4. Нью-Йорк Джетс 0–5 (–45)

Север АФК

  1. Питтсбург 3–1 (–2)

  2. Цинциннати 2–3 (–71)

  3. Балтимор 1–4 (–36)

  4. Кливленд 1–4 (–50)

Юг АФК

  1. Индианаполис 4–1 (+74)

  2. Джексонвилл 4–1 (+27)

  3. Хьюстон 2–3 (+47)

  4. Теннесси 1–4 (–68)

Запад АФК

  1. Лос-Анджелес Чарджерс 3–2 (0)

  2. Денвер 3–2 (+33)

  3. Канзас-Сити 2–3 (+18)

  4. Лас-Вегас 1–4 (–56)

Восток НФК

  1. Филадельфия 4–1 (+16)

  2. Вашингтон 3–2 (+33)

  3. Даллас 2–2–1 (–3)

  4. Нью-Йорк Джайентс 1–4 (–40)

Север НФК

  1. Детройт 4–1 (+62)

  2. Грин-Бэй 2–1–1 (+20)

  3. Миннесота 3–2 (+26)

  4. Чикаго 2–2 (–16)

Юг НФК

  1. Тампа-Бэй 4–1 (+3)

  2. Атланта 2–2 (–10)

  3. Каролина 2–3 (–17)

  4. Нью-Орлеан 1–4 (–43)

Запад НФК

  1. Сан-Франциско 4–1 (+8)

  2. Сиэтл 3–2 (+41)

  3. Лос-Анджелес Рэмс 3–2 (+16)

  4. Аризона 2–3 (+7)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
