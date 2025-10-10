НФЛ. 6-я неделя. «Нью-Йорк Джайентс» сыграют с «Филадельфией», «Балтимор» против «Лос-Анджелес Рэмс» и другие матчи
Национальная футбольная лига (НФЛ)
Регулярный чемпионат
6-я неделя
10 октября
Нью-Йорк Джайентс – Филадельфия – 03.15
12 октября
Нью-Йорк Джетс – Денвер – 16.30
Балтимор – Лос-Анджелес Рэмс – 20.00
Джексонвилл – Сиэтл – 20.00
Индианаполис – Аризона – 20.00
Майами – Лос-Анджелес Чарджерс – 20.00
Нью-Орлеан – Нью-Ингленд – 20.00
Грин-Бэй – Цинциннати – 23.25
Тампа-Бэй – Сан-Франциско – 23.25
13 октября
Канзас-Сити – Детройт – 03.25
14 октября
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Восток АФК
Баффало 4–1 (+40)
Нью-Ингленд 3–2 (+24)
Майами 1–4 (–38)
Нью-Йорк Джетс 0–5 (–45)
Север АФК
Питтсбург 3–1 (–2)
Цинциннати 2–3 (–71)
Балтимор 1–4 (–36)
Кливленд 1–4 (–50)
Юг АФК
Индианаполис 4–1 (+74)
Джексонвилл 4–1 (+27)
Хьюстон 2–3 (+47)
Теннесси 1–4 (–68)
Запад АФК
Лос-Анджелес Чарджерс 3–2 (0)
Денвер 3–2 (+33)
Канзас-Сити 2–3 (+18)
Лас-Вегас 1–4 (–56)
Восток НФК
Филадельфия 4–1 (+16)
Вашингтон 3–2 (+33)
Даллас 2–2–1 (–3)
Нью-Йорк Джайентс 1–4 (–40)
Север НФК
Детройт 4–1 (+62)
Грин-Бэй 2–1–1 (+20)
Миннесота 3–2 (+26)
Чикаго 2–2 (–16)
Юг НФК
Тампа-Бэй 4–1 (+3)
Атланта 2–2 (–10)
Каролина 2–3 (–17)
Нью-Орлеан 1–4 (–43)
Запад НФК
Сан-Франциско 4–1 (+8)
Сиэтл 3–2 (+41)
Лос-Анджелес Рэмс 3–2 (+16)
Аризона 2–3 (+7)