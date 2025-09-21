Ресивер «Кливленда» Джерри Джуди оштрафован за неприличный жест в адрес болельщиков «Балтимора»
Принимающий «Кливленд Браунс» Джерри Джуди перед матчем против «Балтимор Рейвенс» показал неприличный жест болельщикам на трибунах.
Эпизод произошел во время представления игроков и не мог быть зафиксирован судьями, но лига наложила штраф.
По данным источников NBC Sports, сумма санкции составила $14 491. В официальный еженедельный отчет НФЛ о штрафах эпизод не попал, так как произошел до начала игры.
Матч завершился победой «Балтимора» со счетом 41:17, и команда не только подтвердила статус фаворита, но и превзошла букмекерскую фору в 11,5 очка.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
