НФЛ напомнила клубам о правилах допуска игроков до турнира по флаг-футболу в Саудовской Аравии

После того как Том Брэди объявил об участии в турнире по флаг-футболу в Саудовской Аравии, лига разослала клубам меморандум с разъяснениями. В числе заявленных игроков — Сейкуон Баркли, Сиди Лэмб, Кристиан Маккэффри, Соус Гарднер, Майлс Гарретт, Брок Бауэрс, Макс Кросби и Тайрик Хилл.

В документе подчеркивается, что турнир проводится не под эгидой НФЛ и не подпадает под правила, разрешающие игрокам участвовать в Олимпийских играх. Травмы, полученные в этом матче, будут считаться нефутбольными, и клубы не получат компенсации за потерю игроков.

Каждая команда должна самостоятельно решать, разрешать ли своему игроку участие. При согласии клуб обязан письменно уведомить спортсмена, что он выступает на свой риск, без защиты по контракту и коллективному соглашению.

По данным NBC Sports, все восемь игроков получили одобрение от своих клубов. Для них будет действовать страховое покрытие, аналогичное применяемому в Матче звезд и Олимпийских играх.