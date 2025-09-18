0

Джаред Гофф и Джонатан Тейлор попали в число лучших игроков 2-го тура НФЛ

НФЛ вручила индивидуальные награды по итогам второго тура регулярного сезона.

Лучшим игроком нападения в Американской конференции стал раннинбек «Индианаполис Колтс» Джонатан Тейлор. В матче против «Денвер Бронкос» (29:28) он совершил 25 попыток выноса на 165 ярдов, а также набрал 50 ярдов и тачдаун на приеме.

В Национальной конференции был отмечен квотербек «Детройт Лайонс» Джаред Гофф. В игре против «Чикаго Беарс» (52:21) разыгрывающий «Лайонс» реализовал 23 из 28 передач на 334 ярда с пятью пасовыми тачдаунами без перехватов.

В защите лучшими стали лайнбекеры «Балтимор Рейвенс» Рокуан Смит и «Сан-Франциско Фотинайнерс» Фред Уорнер. Смит сделал 15 захватов и вернул фамбл в зачетную зону «Кливленд Браунс» (41:17). Уорнер сделал 11 захватов, спровоцировал и подобрал фамбл в матче против «Нью-Орлеан Сейнтс» (26:21).

Лучшим игроком спецбригад в АФК был признан раннинбек «Нью-Ингленд Пэтриотс» Антонио Гибсон. Он вернул мяч шесть раз на 171 ярд, включая 90-ярдовый возврат в зачетную зону «Майами Долфинс» (33:27).

В НФК лучшим игроком спецбригад был назван кикер «Даллас Каубойс» Брэндон Обри, забивший четыре филд-гола и четыре экстра-пойнта в ворота «Нью-Йорк Джайентс» (40:37), включая 64-ярдовый филд-гол, который перевел матч в овертайм.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
