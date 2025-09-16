0

Участие Джейдена Дэниелса в матче против «Лас-Вегаса» под вопросом из-за растяжения связок колена

Квотербек «Вашингтон Коммандерс» Джейден Дэниелс прошел МРТ после поражения от «Грин-Бэй Пэкерс» во 2-м туре и получил диагноз — растяжение связок колена.

Травма не считается долгосрочной, но участие Дэниелса в матче 3-го тура под вопросом.

Главный тренер «Вашингтона» Дэн Куинн подтвердил, что игрок проходит обследования ежедневно. Ожидается, что окончательное решение по его статусу примут в среду, когда команда проведет первую тренировку в рамках подготовки к игре с «Лас-Вегас Рейдерс» 21 сентября.

Запасным квотербеком «Вашингтона» является Маркус Мариота. В прошлом сезоне он вышел на поле трижды и сделал 34 точные передачи из 44 на 364 ярда и 4 тачдауна. Всего за карьеру Мариота провел 74 матча в стартовом составе, последний из которых пришелся на 2022 год в составе «Атланты».

Защитники «Грин-Бэй» сделали четыре сэка и нанесли 12 ударов квотербеку. Дэниелс набрал всего 17 ярдов на выносе — второй худший показатель в его карьере. Под давлением блица он завершил только 3 из 10 передач (30%) и не сделал ни одной результативной попытки на выносе.

