Дублин планирует принимать студенческие матчи по американскому футболу до 2037 года

Дублин может продолжить ежегодно принимать матчи студенческого футбола вплоть до 2037 года. Как сообщили организаторы Associated Press, план ожидает окончательного одобрения со стороны властей Ирландии.

Традиция игр на «нулевой» неделе сезона закрепилась в столице страны и привлекает более 20 тысяч болельщиков из США, что становится серьезным вкладом в развитие туризма. В августе на стадионе «Авива» собрались 47 226 зрителей, из них около 22,9 тысячи прибыли из США на матч «Айова Стейт» против «Канзас Стейт».

Следующая встреча в Дублине — реванш между Техасским Христианским университетом и университетом Северной Каролины. В 2027 году там сыграют «Питтсбург» и «Висконсин». Изначальный контракт на пять игр уже продлен, и теперь речь идет о соглашении до 2037 года.

Наибольший интерес ранее вызвала встреча «Нотр-Дама» и «Флота» в 2022 году, когда в Дублин приехали около 40 тысяч американских болельщиков.

В 2025 году Дублин примет и первую игру НФЛ: 28 сентября на «Кроук Парк» сыграют «Питтсбург Стилерс» и «Миннесота Вайкингс».