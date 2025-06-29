Квотербек Арч Мэннинг заявил, что равняется на Джоша Аллена и Джо Бурроу

Квотербек Техасского университета Арч Мэннинг признался, что в настоящее время активно изучает игру Джоша Аллена из «Баффало Биллс» и Джо Бурроу из «Цинциннати Бенгалс».

«Я смотрю много матчей Джоша Аллена и Джо Бурроу. Они настоящие бойцы. Я даже пересматривал их игры в колледже. Они отличные игроки, и за ними просто интересно наблюдать», — сказал Арч, находясь на сборах в Пасовой академии Мэннинга.

Арч Мэннинг в прошлом сезоне за «Техас Лонгхорнс» набрал 108 ярдов на выносе за две игры в стартовом составе. Он отметил, что старается подражать Аллену в способности импровизировать на поле.

«Он — воплощение футболиста. Если ничего не получается, он все равно что-нибудь придумает, чтобы команда победила», — добавил Мэннинг.

Арч Мэннинг считается фаворитом на первый пик драфта НФЛ 2026 года. Если это произойдет, он станет третьим членом семьи, выбранным под общим первым номером после Пейтона и Илая Мэннингов.