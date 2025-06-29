0

Квотербек Арч Мэннинг заявил, что равняется на Джоша Аллена и Джо Бурроу

Квотербек Техасского университета Арч Мэннинг признался, что в настоящее время активно изучает игру Джоша Аллена из «Баффало Биллс» и Джо Бурроу из «Цинциннати Бенгалс».

«Я смотрю много матчей Джоша Аллена и Джо Бурроу. Они настоящие бойцы. Я даже пересматривал их игры в колледже. Они отличные игроки, и за ними просто интересно наблюдать», — сказал Арч, находясь на сборах в Пасовой академии Мэннинга.

Арч Мэннинг в прошлом сезоне за «Техас Лонгхорнс» набрал 108 ярдов на выносе за две игры в стартовом составе. Он отметил, что старается подражать Аллену в способности импровизировать на поле.

«Он — воплощение футболиста. Если ничего не получается, он все равно что-нибудь придумает, чтобы команда победила», — добавил Мэннинг.

Арч Мэннинг считается фаворитом на первый пик драфта НФЛ 2026 года. Если это произойдет, он станет третьим членом семьи, выбранным под общим первым номером после Пейтона и Илая Мэннингов.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
logoДжо Бурроу
logoАрч Мэннинг
logoДжош Аллен
logoНСАА
драфт НФЛ
logoуниверситет Техаса
logoНФЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джош Аллен: «MVP — это честь, но я не выиграл Супербоул, а это единственная цель»
25 июня, 20:36
Том Брэди — о падении Шедура Сандерса на драфте: «Не важно, когда тебя выбрали»
2 мая, 06:06
Главные новости
Корнербек Деймон Арнетт — о втором шансе в НФЛ: «Я посмотрел в зеркало и изменил свою жизнь»
сегодня, 13:17
Джаред Верс: «Ненавижу болельщиков «Иглс», но это лучшие фанаты среди соперников»
сегодня, 11:13
Чемпионат России. 4-я неделя. «Грифоны» обыграли брянский «Спартак», сборная Татарстана уступила «Спартанцам» и другие результаты
вчера, 16:34
Дополнительный драфт НФЛ в этом году не состоится
вчера, 09:10
Корнербека «Сан-Франциско» Диоммодора Ленура арестовали в Лос-Анджелесе
вчера, 06:08
«Браунс» приобрели участок для нового крытого стадиона в Брук-Парке
27 июня, 11:31
Бен Ротлисбергер: «В этом сезоне Роджерс будет играть лучше — он больше не думает об ахилле»
27 июня, 08:19
Том Брэди о своей роли в «Лас-Вегасе»: «Я просто голос, к которому можно прислушаться»
27 июня, 06:16
Джош Аллен: «MVP — это честь, но я не выиграл Супербоул, а это единственная цель»
25 июня, 20:36
Игрок «Джексонвилла» Луис Рис-Заммит может вернуться в регби через 1–2 года
525 июня, 20:03
Ко всем новостям
Последние новости
Племянник Кобе Брайанта продолжит футбольную карьеру в университете Орегона
20 июня, 16:43
Вице-спикер Госдумы Даванков: «Наши флагболистки покупают инвентарь и ездят на соревнования за свой счет, берут кредиты. Договорились, что поможем команде»
20 мая, 14:09
«Филадельфия» отказалась от опции пятого года по контракту Кеньона Грина
2 мая, 10:17
«Джегуарс» подписали Эммануэла Огба на один год за $5 млн
28 апреля, 11:04
Майкл Гэллап собирается возобновить карьеру в 2025 году
8 марта, 15:42
Джейсон Келси: «Мой брат уже знает, продолжит ли карьеру»
24 февраля, 17:46
В честь Сейкуона Баркли назвали новорожденного пингвина
22 февраля, 15:03
«Цинциннати» отчислил ди-тэкла Шелдона Рэнкинса
22 февраля, 12:42
«Нью-Орлеан» назначил Брэндона Стейли координатором защиты
222 февраля, 08:22
Дэриус Слэй может покинуть «Филадельфию» по финансовым причинам
21 февраля, 16:01