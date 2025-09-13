Завершивший карьеру квотербек Дерек Карр не исключает возвращения в НФЛ

34-летний квотербек Дерек Карр в мае объявил о завершении карьеры на фоне травмы плеча и неудачного сезона с «Нью-Орлеан Сейнтс» (5–12, при этом Карр одержал 5 побед в 10 матчах как игрок стартового состава).

В эфире шоу Дэна Патрика Карр признался, что продолжает тренироваться, иногда бросает мяч и восстанавливается после травмы плеча: «Никогда не говори “никогда”, верно? Я бы не сказал “никогда”, потому что обычно после этого все происходит. Я люблю тренироваться, это часть моей жизни. Иногда бросаю мяч с детьми или с другом ради веселья и реабилитации. Я должен быть готов, если придет время. Но на данный момент возвращаться не собираюсь».

Сейчас Карр сосредоточен на тренерской работе с двумя сыновьями, играющими в футбол на уровне 4–6 классов.

Карр провел девять сезонов в «Окленд/Лас-Вегас Рейдерс», четыре раза принимал участие в Матче звезд и дважды выводил клуб в плей-офф.

В 2023 году он подписал контракт с «Сейнтс», а в сезоне-2024 набрал 2145 ярдов, 15 тачдаунов и допустил 5 перехватов.