«Колтс» стали первой командой с 1977 года, набравшей очки на каждом владении мячом
«Индианаполис Колтс» в матче первого тура регулярного чемпионата против «Майами Долфинс» (33:8) набирали очки на каждом из своих семи драйвов в нападении.
Команда Шейна Стайкена последовательно зарабатывала: филд-гол, тачдаун, тачдаун, филд-гол, филд-гол, тачдаун и филд-гол.
Пантер «Колтс» Ригоберто Санчез один раз за игру исполнял пант, но его не по правилам атаковал защитник «Долфинс» Мэттью Джудон. В результате нарушения «Колтс» заработали первую попытку и продолжили драйв.
Последний раз команда НФЛ набирала очки в каждом своем владении в 1977 году.
Также «Колтс» удалось впервые с 2013 года выиграть матч-открытие регулярного сезона.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
