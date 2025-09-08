1

«Колтс» стали первой командой с 1977 года, набравшей очки на каждом владении мячом

«Индианаполис Колтс» в матче первого тура регулярного чемпионата против «Майами Долфинс» (33:8) набирали очки на каждом из своих семи драйвов в нападении.

Команда Шейна Стайкена последовательно зарабатывала: филд-гол, тачдаун, тачдаун, филд-гол, филд-гол, тачдаун и филд-гол.

Пантер «Колтс» Ригоберто Санчез один раз за игру исполнял пант, но его не по правилам атаковал защитник «Долфинс» Мэттью Джудон. В результате нарушения «Колтс» заработали первую попытку и продолжили драйв.

Последний раз команда НФЛ набирала очки в каждом своем владении в 1977 году.

Также «Колтс» удалось впервые с 2013 года выиграть матч-открытие регулярного сезона.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
logoМайами
logoИндианаполис
logoНФЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НФЛ. 1-я неделя. «Баффало» сыграл с «Балтимором», «Чикаго» против «Миннесоты» и другие матчи
89сегодня, 06:15
Клубы НФЛ рассматривают возможность обмена Тайрика Хилла из «Майами»
11 августа, 08:35
Главные новости
Роджерс — о победе над «Джетс»: «Было приятно напомнить им, что я еще способен играть»
сегодня, 16:41
Стэффорд стал десятым квотербеком в истории НФЛ, набравшим 60 тысяч пасовых ярдов за карьеру
сегодня, 14:49
НФЛ. 1-я неделя. «Баффало» сыграл с «Балтимором», «Чикаго» против «Миннесоты» и другие матчи
89сегодня, 06:15
Ресивер «Чифс» Зейвьер Уорти травмировал плечо после столкновения с Трэвисом Келси
16 сентября, 16:59
Задэриус Смит подписал контракт с «Филадельфией»
6 сентября, 15:48
Защитник «Иглс» Джейлен Картер был удален после первого розыгрыша в матче с «Далласом» за плевок в Дака Прескотта
15 сентября, 08:22
Том Брэди: «Квотербеки в НФЛ сейчас не так хорошо ментально подготовлены к игре, как 25 лет назад»
2 сентября, 15:01
«Питтсбург» продлил контракт с Джейленом Уорреном на два года
2 сентября, 12:49
Трэвис Келси и Тейлор Свифт объявили о помолвке
2426 августа, 18:13Фото
Новый альбом Тейлор Свифт выйдет 3 октября. Она объявила об этом и показала обложку в подкасте Трэвиса Келси
214 августа, 14:39Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Племянник Кобе Брайанта продолжит футбольную карьеру в университете Орегона
20 июня, 16:43
Вице-спикер Госдумы Даванков: «Наши флагболистки покупают инвентарь и ездят на соревнования за свой счет, берут кредиты. Договорились, что поможем команде»
20 мая, 14:09
«Филадельфия» отказалась от опции пятого года по контракту Кеньона Грина
2 мая, 10:17
«Джегуарс» подписали Эммануэла Огба на один год за $5 млн
28 апреля, 11:04
Майкл Гэллап собирается возобновить карьеру в 2025 году
8 марта, 15:42
Джейсон Келси: «Мой брат уже знает, продолжит ли карьеру»
24 февраля, 17:46
В честь Сейкуона Баркли назвали новорожденного пингвина
22 февраля, 15:03
«Цинциннати» отчислил ди-тэкла Шелдона Рэнкинса
22 февраля, 12:42
«Нью-Орлеан» назначил Брэндона Стейли координатором защиты
222 февраля, 08:22
Дэриус Слэй может покинуть «Филадельфию» по финансовым причинам
21 февраля, 16:01