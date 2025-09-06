Задэриус Смит подписал контракт с «Филадельфией»

Лайнбекер Задэриус Смит продолжит карьеру в клубе «Филадельфия Иглс». Как сообщает NFL Media, он заключил с клубом однолетний контракт.

В сезоне-2024 «Кливленд Браунс» обменяли Смита в «Детройт Лайонс», но в межсезонье «Лайонс» расторгли его действующее соглашение.

Поскольку «Филадельфия» уже провела первую игру сезона, Смит не сможет претендовать на полную выплату зарплаты в случае, если его отчислят. Это одно из последствий раннего старта сезона: игрок, подписанный после матча открытия, теряет право на «termination pay». Если бы «Лайонс» подписали его сегодня, зарплата Смита была бы полностью гарантирована.

Через три дня Смиту исполнится 33 года. «Иглс» станут уже шестой командой в его карьере. В 2015 году его выбрали в четвертом раунде драфта «Балтимор Рейвенс», затем он выступал за «Грин-Бэй Пэкерс», «Миннесота Вайкингс» и «Кливленд».

Смит — трехкратный участник Матча звезд. На его счету 69 сэков за карьеру.