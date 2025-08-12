0

Брэндон Айюк должен вернуться в строй к шестому туру регулярного сезона

Главный тренер «Сан-Франциско Фотинайнерс» Кайл Шенахен заявил, что клуб пока не знает точной даты возвращения ресивера Брэндона Айюка после травмы колена, полученной в прошлом сезоне. Ориентировочно игрок может выйти на поле в середине сезона.

По словам Шенахена, потенциальной целью является 6-й тур, однако сроки могут сдвигаться как в сторону ускоренного, так и в сторону более позднего возвращения. Помимо Айюка, в это же время клуб ожидает восстановления квотербека Кертиса Рурка и сейфти Малика Мустафы.

«Я рассматриваю их в одной группе — Мустафу, Рурка и Брэндона. Для меня они все в районе 6-го тура. Это может быть 10-й, может быть 5-й, но примерно в этот период я начинаю об этом думать. До этого — далеко. Я точно знаю, что это не 1-й тур, так что пока не особо об этом думаю», — сказал Шенахен.

Айюк порвал переднюю и боковую крестообразные связки 20 октября прошлого года в матче против «Чифс». Если он вернется в игре 6-го тура против «Бакканирс» 12 октября, то его восстановление займет чуть меньше года.

