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Защитник «Детройта» Ливай Онзурикей пропустит сезон из-за разрыва крестообразной связки

Тэкл защиты «Детройт Лайонс» Ливай Онзурикей выбыл до конца сезона с разрывом передней крестообразной связки колена. Об этом сообщил главный тренер клуба Дэн Кэмпбелл.

Онзурикей к началу тренировочных сборов числился в списке травмированных, однако только теперь стало известно, что причиной стала травма колена.

«Ливай выбыл на весь год. Операция была серьезной, но необходимой. Он уже ничего не мог решить, хирургическое вмешательство было обязательным. Речь о колене, передняя крестообразная связка — с этим вопрос решен», — сказал Кэмпбелл.

Онзурикей выступает за «Лайонс» с 2021 года, когда клуб выбрал его во втором раунде драфта. Прошлый сезон он провел почти без травм, пропустив лишь одну игру и отыграв 61% снэпов в защите.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
Леви Онвузурике
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