Джордан Лав перенесет операцию на большом пальце руки

Квотербек «Грин-Бэй Пэкерс» Джордан Лав перенесет операцию по восстановлению связки в левом большом пальце.

Генеральный менеджер клуба Брайан Гутекунст сообщил, что операция состоится на этой неделе. По его словам, Лав должен вернуться к тренировкам уже на следующей неделе и будет готов к старту регулярного сезона.

Травму руки Лав получил в матче предсезонки против «Нью-Йорк Джетс».

Лав вышел на тренировку в понедельник с перебинтованным пальцем и делал вкладки бегущим, используя нерабочую руку. По словам Гутекунста, у игрока было несколько вариантов, но операция оказалась самым быстрым способом восстановиться.

«Он хотел выйти на поле вчера, чтобы понять, каково это. После этого мы приняли решение. Он должен присоединиться к нам в Индианаполисе в среду», — отметил Гутекунст.

Позднее на этой неделе «Пэкерс» проведут совместную тренировку с «Индианаполис Колтс», а в субботу сыграют с ними в выставочном матче.