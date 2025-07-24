Совокупные доходы клубов НФЛ за прошлый год составили $13 млрд

«Грин-Бэй Пэкерс» опубликовали годовой финансовый отчет, согласно которому клуб получил рекордные $432,6 млн по программе централизованного распределения доходов лиги. Год назад эта сумма впервые превысила $400 млн и составила $402,3 млн.

Как единственный публичный клуб в НФЛ, «Пэкерс» обязаны раскрывать свои финансовые показатели, что дает представление о доходах всей лиги. Суммарно 32 клуба получили более $13 млрд за прошедший финансовый год.

Национальная выручка составляет около 60% общего дохода «Пэкерс» и в основном обеспечивается телевизионными контрактами. Переход к стриминг-платформам также дал прирост, но основным источником остается телевидение.

Операционная прибыль клуба выросла с $60,1 млн до $83,7 млн. Локальная выручка увеличилась с $251,8 млн до $286,4 млн благодаря проведению девятого домашнего матча. Резервный фонд клуба достиг $579 млн.

Из-за статуса публичной собственности клуб не может привлекать инвестиции от частных лиц или фондов, как это делают другие команды. У «Пэкерс» более 539 тыс. акционеров, владеющих 5,2 млн акций, при этом ни один человек не может контролировать более 200 тыс.