Ресивер «Чарджерс» Майк Уильямс завершил карьеру в 30 лет

30-летний ресивер Майк Уильямс уведомил «Лос-Анджелес Чарджерс» о завершении карьеры.

В межсезонье он вернулся в Лос-Анджелес, чтобы доказать, что способен играть на высоком уровне после провального сезона в «Нью-Йорк Джетс» и «Питтсбург Стилерс». Однако накануне старта тренировочных сборов попал в список травмированных, а теперь решил повесить бутсы на гвоздь.

Уильямс стал первым пиком «Чарджерс» после переезда клуба в Лос-Анджелес — его выбрали под 7-м номером драфта–2017. За карьеру он набрал 5104 ярда и сделал 32 тачдауна в 106 матчах (67 в стартовом составе).

Лучшими сезонами стали 2019 и 2021 годы, когда он преодолевал отметку в 1000 ярдов. В 2021-м он сделал 76 приемов на 1146 ярдов и 9 тачдаунов.

Карьера Уильямса была омрачена травмами — проблемы со спиной в дебютном сезоне, рецидив в 2022-м, затем разрыв крестообразных связок в 2023-м.