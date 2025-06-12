Тренер «Чарджерс» Джим Харбо перенес операцию на сердце и замену тазобедренного сустава

Главный тренер «Лос-Анджелес Чарджерс» Джим Харбо сообщил, что в межсезонье ему была проведена аблация сердца и операция по замене тазобедренного сустава.

«Врачи ничего не могут у меня найти. Отличное состояние», — сказал Харбо в интервью ESPN.

В прошлом сезоне, во время матча 6-го тура против «Денвер Бронкос», Харбо на короткое время покинул бровку и ушел в раздевалку. Позже он рассказал, что у него диагностировали мерцательную тахикардию — нарушение ритма, при котором сердце начинает биться слишком быстро. 61-летнему специалисту назначили препараты и выдали кардиомонитор, который он носил в течение двух недель.

Это был третий эпизод мерцательной тахикардии в его жизни — предыдущие случались в 2012 году, когда он тренировал «Сан-Франциско Фотинайнерс», и в 1999 году.

Помимо проблем с сердцем, Харбо испытывал трудности с передвижением из-за хромоты, что в итоге привело к замене сустава.