Джуан Дженнингс хочет новый контракт или обмен из «Сан-Франциско»
Ресивер «Сан-Франциско Фотинайнерс» Джуан Дженнингс выразил недовольство своим текущим контрактом и хочет либо улучшения условий, либо обмена в другой клуб.
Дженнингс, выбранный в седьмом раунде драфта–2020, всю карьеру провел в составе «Сан-Франциско». В марте 2024 года он подписал двухлетний контракт на $15,4 млн и получит $7,5 млн в сезоне–2025. В прошлом году он стал лидером команды среди ресиверов с 77 приемами, 975 ярдами и 6 тачдаунами.
На фоне восстановления Брэндона Айюка после разрыва крестообразных связок, Дженнингс рассматривается как ключевой элемент нападения в предстоящем сезоне. Неясно, появится ли он на сборах.
В сумме за карьеру Дженнингс провел 60 матчей (17 в старте), сделав 155 приемов на 1938 ярдов и 13 тачдаунов.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
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