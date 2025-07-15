Джуан Дженнингс хочет новый контракт или обмен из «Сан-Франциско»

Ресивер «Сан-Франциско Фотинайнерс» Джуан Дженнингс выразил недовольство своим текущим контрактом и хочет либо улучшения условий, либо обмена в другой клуб.

Дженнингс, выбранный в седьмом раунде драфта–2020, всю карьеру провел в составе «Сан-Франциско». В марте 2024 года он подписал двухлетний контракт на $15,4 млн и получит $7,5 млн в сезоне–2025. В прошлом году он стал лидером команды среди ресиверов с 77 приемами, 975 ярдами и 6 тачдаунами.

На фоне восстановления Брэндона Айюка после разрыва крестообразных связок, Дженнингс рассматривается как ключевой элемент нападения в предстоящем сезоне. Неясно, появится ли он на сборах.

В сумме за карьеру Дженнингс провел 60 матчей (17 в старте), сделав 155 приемов на 1938 ярдов и 13 тачдаунов.