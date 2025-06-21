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Джордж Киттл о возвращении Роберта Сале: «Грядет насилие»

Тайт-энд «Сан-Франциско Фотинайнерс» Джордж Киттл воодушевлен возвращением Роберта Сале в тренерский штаб клуба.

«Грядет насилие — вот что я скажу», — заявил Киттл в эфире шоу Рича Айзена.

Сале возглавлял защиту «Фотинайнерс» с 2017 по 2020 год, после чего стал главным тренером «Джетс». В Нью-Йорке он не смог повторить успех, и в сезоне-2024 был уволен. В 2025 году Сале вновь занял пост координатора защиты в «Сан-Франциско».

«Он действительно хорош в своем деле, и я рад, что нам удалось уговорить его вернуться. Он вдохновляет, заводит парней, отлично разбирается в футболе. Видно, что он готов к работе — и готов заряжать команду», — добавил Киттл.

«Фотинайнерс» выбрали защитников в первых пяти раундах драфта-2025, компенсируя потери на этой стороне мяча в межсезонье.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
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