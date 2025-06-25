Игрок «Джексонвилла» Луис Рис-Заммит может вернуться в регби через 1–2 года

Валлийский регбист Луис Рис-Заммит, присоединившийся к НФЛ через международную программу, заявил, что даст себе еще один-два года на попытку закрепиться в лиге, после чего, скорее всего, вернется в регби.

«У игроков из-за рубежа обычно есть два-три года, чтобы пробиться в НФЛ. Я как раз планировал все так, чтобы еще можно было вернуться в регби», — сказал Рис-Заммит.

24-летний Рис-Заммит представлял Уэльс и выигрывал Кубок шести наций в 2021 году. После того как он подписал контракт с «Канзас-Сити Чифс» весной 2024 года, он провел три предсезонных матча, сделав один прием на 3 ярда. Затем игрок оказался в тренировочном составе «Джексонвилл Джегуарс» в статусе участника международной программы.

«Сейчас мне 24, у меня, наверное, есть еще год-два, чтобы попытаться пробиться, все зависит от того, как пройдет этот сезон. Когда вернусь в регби — мне будет 25–26. Думаю, я все еще смогу играть на высоком уровне», — отметил он.

Рис-Заммит добавил, что навыки, полученные в американском футболе, могут помочь ему в регби:

«Когда я еще играл в регби, я дважды ездил в Америку на тренировки и сразу понял, что это помогает. А теперь, после двух лет в НФЛ, уверен, что смогу снова играть на высшем уровне».