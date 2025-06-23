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Трэвис Хантер подписал контракт новичка с «Джексонвиллем». Он получит $30,6 млн еще до выхода на поле

Ресивер и корнербек «Джексонвилл Джегуарс» Трэвис Хантер, выбранный в первом раунде драфта-2025, получит все подъемные в размере $30,6 млн единовременно.

Обычно клубы выплачивают подъемные частями, иногда на протяжении года.

Контракт Хантера не предусматривает дополнительных выплат за игру на двух позициях. Общая сумма сделки зависит только от того, под каким номером он был выбран. Это же будет учитываться при активации пятого года по контракту или применении франчайз-тега — позиция определяется по числу сыгранных снэпов.

Лишь при подписании второго контракта — после сезона-2027 — Хантер сможет претендовать на компенсацию за игру и в нападении, и в защите.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
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