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Си Джей Мозли объявил о завершении карьеры

Лайнбекер Си Джей Мозли завершает профессиональную карьеру после 10 сезонов в НФЛ. Об этом он сообщил в соцсетях в четверг.

«Я посвятил всю жизнь и карьеру построению своего наследия. Теперь пришло время начать новую главу с новыми мечтами», — написал Мозли.

Выбранный под 17-м номером на драфте-2014, он сразу заявил о себе в «Балтимор Рейвенс»: стал вторым в голосовании за звание лучшего новичка защиты по версии AP, был приглашен в Матч звезд и вошел во вторую символическую сборную сезона.

Пять лет Мозли провел в «Рейвенс», а затем подписал контракт с «Нью-Йорк Джетс», где и доиграл карьеру. В сезоне-2024 он принял участие лишь в четырех матчах (три в старте) из-за травмы шеи. В марте этого года «Джетс» отчислили игрока.

За 133 матча в карьере Мозли набрал 1083 захвата, 12 сэков, 55 захватов с потерей ярдов, 40 ударов по квотербекам, 53 сбитые передачи, 12 перехватов, 10 спровоцированных фамблов и 9 подборов мячей. Он пять раз участвовал в Матче звезд.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
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