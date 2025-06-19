«Балтимор» подписал контракт с корнербеком Джаиром Александром

«Балтимор Рейвенс» подписали корнербека Джаира Александра на однолетний контракт.

По информации ESPN, 28-летний Александр заработает $4 млн, еще $2 млн он может получить в виде бонусов.

Александр дважды участвовал в Матче звезд и дважды входил во вторую символическую сборную сезона. За последние два года он провел лишь 14 матчей из-за травм.

«Грин-Бэй Пэкерс» официально отчислили Александра 9 июня, завершив его семилетнее пребывание в клубе. В 2018 году он был выбран под 18-м номером драфта и с тех пор сбил 70 передач и 12 раз перехватывал мяч.

В сезоне-2024 Александр оформил два перехвата, сбил семь передач и подобрал фамбл.